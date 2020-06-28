بتقنية الفيديو كونفرنس .. مجلس حكماء جامعة عين شمس يناقش طرق استثمار أرض الجامعة بالعبور









حضر فعاليات الجلسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الاسبق الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية السابق ورئيس الجامعة الأسبق والاستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ المتفرغ بكلية الزراعة ورئيس الجامعة الأسبق الدكتور صالح هاشم الاستاذ المتفرغ بكلية الالسن ورئيس الجامعة الاسبق الدكتور علي احمد ابراهيم المتفرغ بكلية الطب ورئيس الجامعة الاسبق الدكتور ماجد الديب الاستاذ المتفرغ بكلية الطب ورئيس الجامعة الاسبق والاستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت الاستاذ المتفرغ بكلية الطب ورئيس الجامعة الاسبق و الدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي الاسبق و الاستاذ الدكتور ضياء خليل عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس والاستاذ الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس و الدكتور محمد المكاوي و المستشار محمد شتات و الاستاذ الدكتور عمر الحسيني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتور محمد صالحين والاستاذ الدكتور محمد شاهين.

تحت رئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عقدت اليوم بتقنية الفيديو كونفرنس جلسة مجلس حكماء جامعة عين شمس حيث تم مناقشة العديد من المقترحات الخاصة بأرض منطقة العبور التابعة لجامعة عين شمس والطرق المثلى لأستثمارها فى مجال المشروعات العلمية لتصبح إضافة جديدة لجامعة عين شمس وصرح من صروح العلم فى مصر.