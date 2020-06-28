أخبار الحوادث.. مخطط الإخوان لإجهاض ثورة 30 يونيو.. وسباك وعامل اغتصبا طفلة وقتلاها في فيصل

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية ومن أبرزها :





7 أعوام مرت على ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.. ما أن خرجت جموع الشعب المصري تعبر عن رفضها لحكم الإخوان ومحمد مرسي كشرت جماعة الإخوان الارهابية عن أنيابها وقررت وأد تلك الثورة في مهدها فنفذ اعضائها ما اتفقت عليه قياداتها من خطط تمحورت حول القتل والحرق والتخريب فأسقطوا مئات الضحايا حتى تصدت القوات المسلحة لهم وتمكن الشعب من عزل رئيسهم.









عقب فض اعتصام النهضة ظهر عدد من الجرائم التي ارتكبها اعضاء جماعة الاخوان الارهابية أبان الاعتصام فبعدما عثر علي اسلحة مدفونة اسفل المنصة وداخل حديقة الاورمان كشف بلاغ عن شاب اسموه" امير التعذيب" وهو الذي كان مسئولا عن تعذيب المواطنين ممن يتم الكشف عن عدم انتمائهم للجماعة او تسلل للاعتصام.









اكدت النيابة العامة من خلال مباشرتها للقضايا وحرصها علي تقديم رسائل للحفاظ علي مقوماته باعتبارها ممثلة للمجتمع لاتزال موعظة الرائد الذي صدق اهله وامته النصح ينطق بها علماء ازهرنا الشريف الاجلاء فيرددون ان الامراض الزوجية هي علة العلل في حياتنا الاجتماعية ، وان تلك الحياة قوامها الرجل والمراة ، فاذا تمت لهما معًا معاني الانسانية تمت هذة الحياة ،وبدت في ابهي صورها ،كاملة في كل وجوهها ماضية في طريقها تودي مهمتها كما ينبغي ان تكون.









كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن غموض العثور علي جثة متحللة داخل خزان مهجور بمنطقة فيصل في الطالبية، حيث تبين أن الجثة لطفلة قام سباك وعامل باغتصابها ثم ألقياها في مادة كاوية لإخفاء ملامحها.









تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج، برئاسة الرائد مصطفى رافت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد شريف عبدالمحسن معاون مباحث قسم اول سوهاج، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه بالأتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهم لكمية من الهيروين والشابو على عملائهم المتعاطين بدائره قسم اول سوهاج وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.









أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، عن توسع جغرافي جديد لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق؛ تيسيرا للمواطنين، موضحة أن غدًا، الإثنين، سيتم العمل بـ 6 مكاتب توثيق بعدة محافظات وهي.









تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بأكتوبر لحيازتهما 750 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار .









كشفت تحقيقات ومناظرة نيابة مدينة نصر فى حريق داخل شقة فى الطابق الثانى عشر فى عمارات العبور على طريق صلاح سالم مما أدى الى مصرع مسن وزجتة ان الوفاة نتيجة الخنق بسبب الغاز وحروق بالغة.



