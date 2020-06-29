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بين الناس

المياه ملوثة.. مواطنون يشكون تلوث مياه الشرب بقرية فيشا بالمنوفية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمود مصطفي حسنين ، من سكان قرية فيشا الكبري مركز منوف محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث رائحة كريهة منها.

ويقول فى شكواه : تغير لون ورائحة وخواص المياه منذ يومين، مطالبا المسؤلين بشركة المياه التدخل لحل المشكلة للحصول على مياه الشرب النقية.

للتواصل مع القارئ  01285470257

أقراء ايضا : 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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