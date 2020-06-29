المياه ملوثة.. مواطنون يشكون تلوث مياه الشرب بقرية فيشا بالمنوفية

شكا المواطن محمود مصطفي حسنين ، من سكان قرية فيشا الكبري مركز منوف محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث رائحة كريهة منها.





ويقول فى شكواه : تغير لون ورائحة وخواص المياه منذ يومين، مطالبا المسؤلين بشركة المياه التدخل لحل المشكلة للحصول على مياه الشرب النقية.





للتواصل مع القارئ 01285470257





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



