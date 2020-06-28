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توك شو

أمينة خليل: مخضوضة جدا من الجدل الذي أحدثه مسلسل «ليه لأ»

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:53 م
امينة خليل
امينة خليل
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عادل نصار
روت الفنانة أمينة خليل، تفاصيل بشأن دورها في مسلسل "ليه لا؟"، متابعة أن المسلسل وردود الأفعال "خضها جدا".

وأضافت أمينة خليل، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أنه "لحد دلوقتي ردود الفعل والجدل في الشارع حول فكرة المسلسل عاملالي خضة كبيرة.. أنا فخورة أن العمل ناقش مثل هذه المسألة المهمة واحدث جدلًا بين الفتيات وأمهاتهن".

وأكدت أمينة خليل، "لم أقلق عند اختيار الدور لأن الفكرة تضم قضايا واقعية موجودة بالفعل على أرض الواقع"، كاشفة أن ردود فعل الفتيات التي تصل لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترى دائمًا أن العبارات الموجودة في المسلسل  تعكس مواقف حقيقية عشن فيها بالفعل.

وأشارت أمينة خليل، إلى أن اختيارها مسلسل قريب من مشاكل الناس أسعدها جدًا، وتجلى ذلك وضوحا في ردود أفعال الجماهير، وأن القضايا التي يناقشها العمل حالة وتمس حياتهم بشكل رئيسي.

وأوضحت أمينة خليل، أن الجدل الذي فتحه العمل بين الفتيات والأمهات مهم، ويمس قضايا ومواقف حياتية حقيقية تعرضت لها كل فتاة داخل أروقة منزلها.

ونفت أمينة خليل أن ليس الهدف من العمل هو تحريض الفتيات لمغادرة منازل أسرهن، قائلة "بالعكس، نحن فقط طرحنا مواضيع مهمة والأهم هو السؤال الذي يطرحه العمل ما هو الحد الفاصل بين حرية الفتيات وإرادتهن واختيارتهن أمام تدخل الأهل في تفاصيل حياتهن".

وأكدت أمينة خليل، أن العمل يحث الفتيات على النزول لسوق العمل وحقها في اختيار الزوج، مضيفة أن العمل لا ينحاز كاملًا لشخصية "عاليا".

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