سالى روحي تطلق أمسية شعرية أونلاين بالتعاون مع المسرح الذهبي

أطلقت الشاعرة المصرية سالي روحي أمسية شعرية Online تضم الشعراء والمهتمين بالكتابة من كل دول العالم بالتعاون مع المسرح الذهبي، وتعد تلك الأمسية الشعرية الأولى من نوعها في مصر في إطار التعايش مع التحديات التي فرضها وجود فيروس كورونا حيث من المنتظر انطلاقها يوم السبت القادم في تمام الساعة 6 مساءا بتوقيت جرينتش وهي الأمسية الأولى من نوعها بمشاركة شعراء من ( مصر - فرنسا - إنجلترا - أمريكا - وأكثر من دولة من دول العالم).





وطرحت الشاعرة المصرية سالي روحي الفكرة تشجيعا لمحبي الشعر والكتابة يأتي ذلك بعد أسابيع من طرحها لكتابها الشخصي الثاني THERE حيث يباع بالعديد من مكتبات العالم و خاصة في بريطانيا و أمريكا و أوروبا بعد نجاح كتابها الأول THE UNSPOKEN VOICES في تحقيق نجاح مميز العام الماضي ومشاركتها أيضا ببعض المقطوعات الشعرية بكتاب TRAIN RIVER POETRY.



