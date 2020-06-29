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ثقافة

سالى روحي تطلق أمسية شعرية أونلاين بالتعاون مع المسرح الذهبي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أطلقت الشاعرة المصرية سالي روحي أمسية شعرية Online تضم الشعراء والمهتمين بالكتابة من كل دول العالم بالتعاون مع المسرح الذهبي، وتعد تلك الأمسية الشعرية الأولى من نوعها في مصر في إطار التعايش مع التحديات التي فرضها وجود فيروس كورونا  حيث من المنتظر انطلاقها يوم السبت القادم في تمام الساعة 6 مساءا بتوقيت جرينتش وهي الأمسية الأولى من نوعها بمشاركة شعراء من ( مصر - فرنسا - إنجلترا - أمريكا - وأكثر من دولة من دول العالم).


وطرحت الشاعرة المصرية سالي روحي الفكرة تشجيعا لمحبي الشعر والكتابة يأتي ذلك بعد أسابيع من طرحها لكتابها الشخصي الثاني THERE حيث يباع بالعديد من مكتبات العالم و خاصة في بريطانيا و أمريكا و أوروبا بعد نجاح كتابها الأول THE UNSPOKEN VOICES في تحقيق نجاح مميز العام الماضي ومشاركتها أيضا ببعض المقطوعات الشعرية بكتاب TRAIN RIVER POETRY.


أما عن المسرح الذهبي فقد تأسس عام ٢٠١٨ لكي يكون منارة للثقافة و الفن الراقي، يجذب الأسرة كلها بجميع أعمارها. يهتم المسرح بنشر الثقافة المصرية و إحياء قيم الحق و العدل و الخير و الجمال عن طريق أعمال مسرحية استعراضية للأسرة و إحياء الثقافة عن طريق ندوات وأمسيات أدبية و شعرية وفنية و هو فكرة وتأسيس الكاتبة والمخرجة زازي حافظ التي قدمت العديد من مسرحيات الأطفال منها : عروسة النيل - الهلعوين  - ايزيس تحكي - دهب و أعمال أخرى و نشر لها ديوان دموع وطن Tears of a Region باللغة الإنجليزية في ٢٠٠٥ ، و رواية " زوجتك نفسي" في ٢٠١٧.

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