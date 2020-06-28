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أخبار العالم

إجمالي وفيات كورونا حول العالم يتجاوز نصف مليون حالة

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:45 م
إجمالي وفيات كورونا
إجمالي وفيات كورونا حول العالم يتجاوز نصف مليون حالة
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قسم الخارجي
تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم حاجز الـ500 ألف، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكينز. 

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم ما يزيد على 10 مليون حالة، حيث لا تزال الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بأكثر من 2.5 مليون حالة.

ووصل عدد الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة إلى 128,392 حالة، تليها البرازيل بـ 57,622 وفاة، ثم روسيا بـ9,073 حالة، وفقا لمؤشر "وورلد ميتر".

من جانبه، قال المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنه لا أحد آمن من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى يصبح الجميع بأمان.

وأوضح مدير المنظمة في تغريدة على تويتر أنه يمكن التغلب على فيروس كورونا بالتزام الحكومات والمجتمع، لكن يجب أن يظل الجميع في حالة يقظة، وتابع "لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان".

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