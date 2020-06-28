لم يحدث في العالم.. وزير النقل : غدا سيتم افتتاح مجموعة كبيرة من الكباري .. فيديو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إننا نقوم بتنفيذ ألف كوبري وقمنا بالانتهاء من 600 كوبري، مؤكدا أنه لم يحدث في العالم أن تقوم دولة بتنفيذ 325 كوبري ونفقا في وقت واحد.









وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناة ام بي سي مصر، أن غدا سيتم افتتاح مجموعة كبيرة من الكباري التي من شأنها حل الاختناقات المرورية وأكد أن محور بنها المنصورة عليه 5 كباري.









وأوضح كامل الوزير ، أن صيانة الطرق سنويا تتكلف 2 مليار جنيه من حصيلة هيئة الطرق ونحصل علي هذه الأموال من بوابات تحصيل الرسوم .









وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق علي مشروع قومي كبير للنهضة السريعة والعاجلة للطرق المحلية المتواجدة داخل المحافظات .









واستكمل أننا لا نستطيع العمل داخل المحافظات بالمعدات الكبيرة وبالتالي نقوم باستخدام الأساليب الحديثة في الرصف .