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ثقافة

التنافس على بحر الصين الجنوبي.. كتاب يكشف المنافسة الدائرة بين بكين وواشنطن على النفوذ

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن الآن ناشرون وموزعون في عمان، كتاب "التنافس على بحر الصين الجنوبي: مصالح أمريكا مقابل تأكيد الصين على السيادة" للباحثة الأردنية بثينة الزواهرة، والذي يتناول المنافسة الدائرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على النفوذ في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حيث النزاع قائم منذ زمن بعيد، بين الصين وخمس دول أخرى، على مجموعة من الجزر هناك.

ويركّز الكتاب الصادر باللغة الإنجليزية، على تأكيد الصين على أحقيتها في السيادة على هذه الجزر، إذ تقدّم الصين وثائق تستند في غالبيتها إلى أحداث تاريخية لم تعد ذات أهمية تذكر في حال تطبيق المبادئ المعاصرة للقانون الدولي على مثل هذا النوع من النزاعات.

وخلص الكتاب إلى أن الصين لا تسعى لأن تصبح دولة إمبريالية بالمعنى التقليدي للكلمة، إلا أنها تسعى للعب دور جديد ومختلف؛ وذلك عن طريق الهيمنة الاقتصادية التي ستجعل العديد من الدول معتمدة عليها اقتصاديا، ومن ثَمّ تكون دولة مؤثرة في قرارات تلك الدول.

الباحثة بثينة الزواهرة هي محاضر في كلية الدراسات الدولية بجامعة صن يات صن في مدينة تشوهاي، وهي واحدة من مدن مقاطعة قوانغدونغ بروفانس، وتقع في دلتا نهر اللؤلؤ التي تتدفق إلى بحر الصين الجنوبي.
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