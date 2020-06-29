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الكهرباء توضح تفاصيل تطوير القطاع خلال الأعوام الماضية.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:26 ص
تطور القطاع الكهربائي
تطور القطاع الكهربائي
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اسراء صبري
قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تعمل على تطوير الخدمة في جميع المناطق، ولدينا 9 شركات خاصة بالتوزيع تغطي المحافظات، وفيما يخص القاهرة فهناك شركتان متواجدان إحداهما في شمال القاهرة، وأخرى في الجنوب.

وأوضح "أيمن حمزة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" تقديم "ريهام السهلي"، أن التطوير الكهرباء في منطقة جنوب القاهرة بما تضمه من 8 قطاعات يصل التطوير بها إلى 150 مليون جنيه، متابعا أن تطوير الجزء الخاص محافظة الجيزة يصل إلى نحو 440 مليون جنيه.

وأضاف أن هناك ملايين يتم استثمارها من أجل تطوير واستقرار التغذية الكهربائية، لافتا إلى أنه تم تحويل جزء كبير جدا من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وذلك من أجل إزالة خطورتها على المواطنين.

ولفت إلى أن قيمة التطورات الخاصة بشبكات التوزيع في مصر كاملة خلال عامين تصل إلى أكثر من 25 مليار جنيه، أما فيما يخص تكلفة شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية فتصل 76 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة مازالت تعمل على رفع جودة التوزيع الكهربائي.

وأشار إلى أن شبكات كهرباء يتم مدها في شمال سيناء، إضافة إلى التطوير الذي يتم على السواحل سواء الشرقي أو الشمالي، مشددا على أن الكهرباء تمثل أمنا قوميا لمصر، وأن الدولة لديها احتياطي من الكهرباء يتخطى الـ 25%، متابعا أضفنا خلال السنوات الماضية أكثر من 28 ألف ميجا وات.

وواصل "لدينا طاقة متجددة العالم كله يشيد بها، إضافة إلى الحلم النووي"، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء خطت خطوات كثيرة في مجال التحول الرقمي، مثل المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي مازالت تحت التجارب، موضحا أن الهدف من تلك المنصة تغطية مايقارب من 17 خدمة.
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