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رياضة

إنتر يقلب تأخره أمام بارما لفوز مثير في الدوري الإيطالي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قلب نادي إنتر، تأخره بهدف أمام نادي بارما، لفوز بهدفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

الإيفواري جيرفينيو افتتح التسجيل لبارما في الدقيقة 15، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عادل الهولندي دي فري النتيجة لإنتر في الدقيقة 84، ليتحصل بعدها كوكا لاعب بارما على البطاقة الحمراء لاعتراضه على حكم المباراة.

النقص العددي استغله إنتر، واستطاع تسجيل هدف الانتصار عن طريق لاعبه باستوني في الدقيقة 87، بعد تمريرة رائعة من زميله موسيس، ليحصدوا نقاط المباراة.
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