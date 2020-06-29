أحمد حسن كوكا يتوج بـ الدوري اليوناني مع أولمبياكوس بعد التغلب على آيك

وشارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا، بديلا ليوسف العربي بالشوط الثاني، في المباراة التي انتهت بفوز أوليمبياكوس بهدفين مقابل هدف.
وسجل يوسف العربي الهدف الأول بالدقيقة 39 والغيني مادي كامارا في الوقت بدلا من ضائع من الشوط الأول.
وأحرز هدف أيك في الشوط الثاني من عمر اللقاء.
وجاء تتويج الفريق قبل 6 جولات من نهاية الموسم وبعد 3 مواسم من آخر مرة حصل فيها أوليمبياكوس على البطولة.
ويرغب فريق أوليمبياكوس أن ينهي البطولة دون أي خسارة لتحقيق رقم قياسي.
ويعد الدوري اليوناني هو ثاني بطولات أحمد حسن كوكا في مشوار احترافه بعد حصوله على كأس البرتغال مع فريق سبورتينج براجا.