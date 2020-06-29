AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسن كوكا يتوج بـ الدوري اليوناني مع أولمبياكوس بعد التغلب على آيك

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

حقق فريق أولمبياكوس، لقب الدوري اليوناني موسم 2019 /2020، للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه، بعد فوزه على آيك أثينا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من البلاي أوف بالدوري اليوناني.

وشارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا، بديلا ليوسف العربي بالشوط الثاني، في المباراة التي انتهت بفوز أوليمبياكوس بهدفين مقابل هدف.


وسجل يوسف العربي الهدف الأول بالدقيقة 39 والغيني مادي كامارا في الوقت بدلا من ضائع من الشوط الأول.


وأحرز هدف أيك في الشوط الثاني من عمر اللقاء.


وجاء تتويج الفريق قبل 6 جولات من نهاية الموسم وبعد 3 مواسم من آخر مرة حصل فيها أوليمبياكوس على البطولة.


ويرغب فريق أوليمبياكوس أن ينهي البطولة دون أي خسارة لتحقيق رقم قياسي.


ويعد الدوري اليوناني هو ثاني بطولات أحمد حسن كوكا في مشوار احترافه بعد حصوله على كأس البرتغال مع فريق سبورتينج براجا.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زميل أحمد حسن كوكا فى أولمبياكوس يكشف حقيقة رحيله إلى نادي الهلال السعودي

بهذه الطريقة.. أحمد حسن كوكا يحتفل بقرب عودة الدوري اليوناني.. شاهد

كوكا على رأس قائمة أولمبياكوس لمواجهة باوك بالسوبر اليوناني

روح الفريق.. أحمد حسن كوكا ينشر صورة جماعية لـ أولمبياكوس ..شاهد

يوم إجازة.. أحمد حسن كوكا يقضي عطلته على الشواطئ.. شاهد

أولمبياكوس كوكا يفوز على أريس في الدوري اليوناني

ترشيحاتنا

بـ 7 كلمات من نار.. هنا الزاهد تتضامن مع يوسف الشريف.. شاهد

الصحة: تسجيل 1265 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منشآت جديدة.. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع وزير الرياضة اليوم

تعليق غير متوقع من ريهام حجاج على يوسف الشريف

تعرف على طرق القضاء على فيروس كورونا بنسبة 100%.. فيديو

بسبب محمد صلاح.. نادى الإسماعيلى يثير الجدل ويتعرض لهجوم من الجماهير

AdvertisementS

بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي.. تركي آل الشيخ يعتزل فيسبوك

اتحاد الكرة: الخميس إعلان موعد استئناف الدورى

أخبار الزمالك.. خالد الغندور يصف تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي بالرائع.. وبيان جديد لـ مرتضى منصور

منشآت جديدة.. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع وزير الرياضة اليوم

بسبب محمد صلاح.. نادى الإسماعيلى يثير الجدل ويتعرض لهجوم من الجماهير

خالد الغندور يعلن موعد ظهوره من جديد على قناة الزمالك ويوجه رسالة للأهلي

أخبار الرياضة| نادي الإسماعيلي يثير الجدل بسبب محمد صلاح.. وسلبية المسحة الثالثة لعضو مجلس إدارة الدراويش

رضا عبدالعال يكشف عن أنسب بديل لـ طارق حامد فى الدوري المصري ..فيديو

أخبار النادي الأهلي.. رسالة من أليو بادجي.. وفترة تعافي حسين الشحات

شائعات كورونا فى الدوري المصري.. إصابة محمود الخطيب.. وانتشار الفيروس بين لاعبي الزمالك

تقارير: الأهلي السعودي يقرر بيع يوسف البلايلي

أخبار الرياضة السعودية.. اعتزال محمد الشلهوب.. بيع يوسف البلايلي.. وإصابة دي سوزا بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند