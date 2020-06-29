أحمد حسن كوكا يتوج بـ الدوري اليوناني مع أولمبياكوس بعد التغلب على آيك

حقق فريق أولمبياكوس، لقب الدوري اليوناني موسم 2019 /2020، للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه، بعد فوزه على آيك أثينا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من البلاي أوف بالدوري اليوناني.

وشارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا، بديلا ليوسف العربي بالشوط الثاني، في المباراة التي انتهت بفوز أوليمبياكوس بهدفين مقابل هدف.





وسجل يوسف العربي الهدف الأول بالدقيقة 39 والغيني مادي كامارا في الوقت بدلا من ضائع من الشوط الأول.





وأحرز هدف أيك في الشوط الثاني من عمر اللقاء.





وجاء تتويج الفريق قبل 6 جولات من نهاية الموسم وبعد 3 مواسم من آخر مرة حصل فيها أوليمبياكوس على البطولة.





ويرغب فريق أوليمبياكوس أن ينهي البطولة دون أي خسارة لتحقيق رقم قياسي.





ويعد الدوري اليوناني هو ثاني بطولات أحمد حسن كوكا في مشوار احترافه بعد حصوله على كأس البرتغال مع فريق سبورتينج براجا.







