مع استمرار رفض الزمالك استكمال الدوري.. محمد عنتر يقضي عطلته الصيفية بأحد الشواطئ

شارك محمد عنتر لاعب نادي الزمالك، جمهوره عبر حسابه بـ "إنستجرام"، بصورة جديدة برفقة ابنه داخل البحر أثناء قضاء عطلته الصيفية.





وظهر محمد عنتر لاعب الزمالك مع نجله الصغير أثناء قضاء عطلتها الصيفية بعد اعتراض نادي الزمالك على استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل أزمة كورونا.







وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام لإعلان عودة النشاط الرياضي، على أن الأندية ستعود للتدريبات.





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وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.



