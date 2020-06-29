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هاني أباظة: الحبس من سنتين لـ 7 وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تسريب أسئلة وإجابات الامتحانات.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:02 ص
هاني أباظة
هاني أباظة
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إبراهيم القادري
قال النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب ، إن قانون 101 لسنة 2015 ويخص مكافحة اعمال الاخلال في الامتحانات لم ينص علي معاقبة من طبع ونشر وروج اسئلة الامتحانات.

وأضاف هاني أباظة خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأى عام المذاع علي قناة تن ، ان هذا تطلب تدخل تشريعي تجريم هذه الأفعال للمحافظة علي تكافئ الفرص والمساواة بين الطلاب وأكد أنهم يعملون على إعادة صياغة منظومة التعليم المصري.

وأوضح هاني أباظة ، أن المنتج التعليمي يحقق طموح الدولة المصرية في ظل التنمية المستدامة التي تحدث في مصر في ظل سياسة تتسم بالشفافية والتنافسية العالمية.

وتابع : أن القانون الجديد يجرم هذه الأفعال وتصل عقوبتها إلى الحبس سنتين حتي 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تسريب أسئلة وإجابات الامتحانات.

واستكمل: أن عقوبة من يشرع في ارتكاب جريمة الغش يحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف  جنيه. 


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