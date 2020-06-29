أحمد البرعي وكيلا لمديرية الصحة بـ كفر الشيخ

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، القرار رقم 434 لسنة 2020م، بتكليف الدكتور أحمد محمد السيد البرعي، إخصائي طب بشري بالدرجة الثانية بمديرية الشئون الصحية بالغربية؛ للقيام بأعمال وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ؛ لمدة 3 أشهر.





وكان قرار تكليف الدكتور أحمد البرعي، وكيلًا لمديرية الصحة بكفر الشيخ، خلفًا للدكتور عمرو النحاس، الذي بلغ السن القانونية للمعاش، الشهر الماضي.





جدير بالذكر أن الدكتور أحمد البرعي، كان يشغل مدير مستشفى كفر الزيات للحجر الصحي بمحافظة الغربية، ومن القيادات الشبابية المشهود لها بالتميز والكفاءة الإدارية.





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