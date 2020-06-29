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فن

عمرو دياب يتصدر تويتر.. اعرف السبب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:44 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة تريند تطبيق "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على"تويتر".

وكان الشاعر تامر حسين نشر فيديو عبر حسابه على TikTok، غنى فيه مقطعا من أغنية "حاولت" للفنان عمرو دياب، وهي من كلمات عادل عمر، وألحان عمرو دياب وتوزيع أشرف محروس.

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جدير بالذكر أن الشاعر تامر حسين نشر مقطعا من أغنية "غريب الحب" عبر حسابه على "إنستجرام" غير موجود بالأغنية الأصلية.

وكتب: "كوبليه ما نزلش في تتر "غريب الحُب" هينزل على قناتي في يوتيوب خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله"، ورد رامي صبري في التعليقات مداعبا إياه: "ايه ده ده من ورايا كده عادي".

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