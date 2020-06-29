في السر.. الأمير تشارلز يمنح مصروفا للأمير هاري وزوجته ميجان

بغريزة الأبوة وليس ولي العهد يسير الأمير تشارزل لدعم أبنه الأمير هاري وزوجته ميجان بالأموال بعد اتجاه الثنائي إلى الولايات المتحدة الامريكية، للعيش هناك في حياة مستقلة بعيدة عن العائلة المالكة.





يخطط الأمير تشارلز لتمويل حياة ميجان ماركل والأمير هاري الجديدة في السر وذلك باستخدام دخل الاستثمار الخاص به، بالرغم من أن أمواله السنوية تتلاقى ضربة كبيرة نتيجة لوباء فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي إكسبريس" البريطانية.









فقد أظهرت الحسابات أن الدخل السنوي لأمير ويلز من دوقية كورنوال ارتفع بنحو ثلاثة في المائة إلى 22.2 مليون جنيه استرليني ، ولكن من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار كبير في العام المقبل بسبب جائحة كوفيد - 19.





بصفته وريثًا للعرش ، يحق للأمير تشارلز الحصول على الفائض الناتج عن أموال دوقيته من الأراضي والمباني والاستثمارات المالية.









ومع ذلك ، بدلًا من استخدام الإيرادات من ملكية دوقية كورنوال ، سيستخدم أمير ويلز أمواله الخاصة لمساعدة هاري وميجان ماركل في حياتهم الجديدة في أمريكا الشمالية.





الآن ، حذر مصدر مقرب من الأمير تشارلز أن الأزمة ستؤثر عليه، وبالتالي سيسعى لمراجعة الترتيبات المالية للزوجين في غضون عام.



