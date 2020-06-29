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توك شو

رئيس شعبة الأدوية : ضخ 12 مليون علبة زنك وفيتامين سي خلال أيام.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:50 ص
مراحل ضخ الأدوية
مراحل ضخ الأدوية
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اسراء صبري
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن المطهرات والكحول أكثر السلع استخداما خلال الفترة الماضية، متابعا: "حياة الناس بعد كورونا تغيرت للأفضل".

وأضاف "عوف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن نتيجة وجود بعض البروتوكولات التي نشرتها بعض المواقع على السوشيال ميديا تكالبت الناس على الفيتامينات، متابعا: "بياخدوا ويشيلوا واللي يقولك عشان لو حصل يبقي عندي، ولكنه بدون أن يدري بيحرم شخص آخر يحتاج إلى تلك الأدوية".

وأوضح أن وزيرة الصحة ورئيس الوزراء وهيئة الدواء والشراء الموحد اجتمعوا من أجل معرفة أسباب النقص المتواجد في تلك الأدوية، كما قامت الشركات الصناعية بمضاعفة إنتاجها ، وبالفعل تم ضخ حوالي مليون و200 ألف علبة فيتامين سي، بالإضافة إلى ضخ مليون علبة زنك و2مليون و800 ألف علبة براستمول بالإضافة إلى باقي الأدوية.

وأشار إلى أن خلال الأسبوع الحالي سيشعر المواطن بتوفير تلك الأدوية، متابعا: أن في خلال أسبوع أو 10 أيام سيتم ضح ما يقارب من 45 مليون علبة باراسيتامول، بالإضافة إلى أكثر من 7 مليون علبة زنك، و 5 مليون علبة فيتامين سي اقراص، مشددا على أن المرحلة الثانية من ضخ الأدوية ستكون أربع أضعاف المرحلة الأولى.
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