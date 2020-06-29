على خطى اليوجا.. التنفس بهذه الطريقة يحد من فيروس كورونا.. تفاصيل

بات ارتداء الكمامة الطبية أو حتى المصنعة من القماش فرض عين على كل الأشخاص عند تجولهم بالأماكن التي تعج بالبشر، وذلك من باب الوقاية من انتقال فيروس كورونا المستجد بين الاشخاص وبعضهم، ولكن مع ارتداء الكمامة لفترات طويلة تؤثر عن التنفس لذا يوضح أحد الأطباء الطريقة الصحيحة للتنفس.





فيقول الدكتور "لويس إجنارو" إن هناك فائدة للتنفس من الأنف وإخراج النفس من الفم كما هو الحال عند ممارسة اليوجا، هو تجاويف الأنف تنتج جزيء أكسيد النتيريك، مما يرفع من تدفق الدم في الرئتين وتعزيز مستوى الأكسجين في الدم.









وأشار الطبيب الحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1988، إلى أن التنفس من خلال الأنف يساعد على دخول أكسيد النتريك إلى الرئتين بشكل مباشر، وهذا يحارب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





ويتم الآن إخضاع استنشاق أكسيد النتريك للتجارب السريرية، وذلك لمعالجة مرضى فيروس كورونا المستجد، ومن المفترض أن يحل مشكلة تمدد الشرايين الرئوية والشعب الهوائية وتوصيل الأكسجين إلى الرئتين والدم ، وأخيرًا الحد من انتشار كورونا بالرئتين.









فقد يعمل استنشاق أكسيد النتريك الذي يتم إنتاجه من قبل تريليون خلية على توسيع الشرايين الرئوية، وتدفق الدم في الرئتين، وهذا يمكن خلايا الدم الحمراء من استخراج المزيد من الأكسجين ونقله إلى الدورة الدموية.



