استشاري المناعة: ارتفاع في نسبة الشفاء لمصابي فيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى المناعة ، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا تزال ثابتة ومطمئنة إلى حد كبير، وتابعت: نسبة الشفاء الخاصة بمرضى فيروس كورونا زادت، كما أصبح هناك زيادة في وعي المواطنين تجاة بفيروس كورونا، معقبة : الناس بدأت تعمل تحاليل وتتشخص بدري".





وأضافت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، يفضل عدم تواجد المواطنين بشكل كبير فى الأماكن المغلقة ولفترات طويلة، وفيما يخص التواجد على الشواطئ لا بد من الالتزام الكامل بالإجراءات وارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد.





وتابعت: اتعامل وكأن اللي قدامك دا مصاب ب كورونا ، مشيرة إلى أهمية ارتفاع الحالة النفسية، معقبه: لا بد من شرب كوب من المياه كل ساعة لرفع المناعة، بالإضافة إلى أهمية تناول الوجبات المتكاملة.



وشددت على أهمية تناول الخضروات لرفع المناعة، متابعة نعتمد على الخضروات والفاكهة بدلا من الأدوية والفيتامينات، كما نصحت بضرورة تناول المكسرات مثل الفول السوداني والسمسم وغيرها.