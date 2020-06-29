AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري المناعة: ارتفاع في نسبة الشفاء لمصابي فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى المناعة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا تزال ثابتة ومطمئنة إلى حد كبير، وتابعت: نسبة الشفاء الخاصة بمرضى فيروس كورونا زادت، كما أصبح هناك زيادة في وعي المواطنين تجاة بفيروس كورونا، معقبة : الناس بدأت تعمل تحاليل وتتشخص بدري".

وأضافت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، يفضل عدم تواجد المواطنين بشكل كبير فى الأماكن المغلقة ولفترات طويلة، وفيما يخص التواجد على الشواطئ لا بد من الالتزام الكامل بالإجراءات وارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد.

وتابعت: اتعامل وكأن اللي قدامك دا مصاب بكورونا، مشيرة إلى أهمية ارتفاع الحالة النفسية، معقبه: لا بد من شرب كوب من المياه كل ساعة لرفع المناعة، بالإضافة إلى أهمية تناول الوجبات المتكاملة.

وشددت على أهمية تناول الخضروات لرفع المناعة، متابعة نعتمد على الخضروات والفاكهة بدلا من الأدوية والفيتامينات، كما نصحت بضرورة تناول المكسرات مثل الفول السوداني والسمسم وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري مناعة يوصى بتناول 7 أطعمة فى رمضان لمواجهة كورونا.. فيديو

له فوائد غير متوقعة .. 7 نصائح طبيعية لتنظيف القولون

استشارة .. 6 طرق لتعزيز الجهاز المناعي ومواجهة كورونا .. فيديو

استشاري مناعة: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا دليل على زيادة نسبة إجراء التحاليل..فيديو

استشاري مناعة تكشف عن أغذية تقوي مناعة الجسم وتقاوم الأمراض.. فيديو

البرتقال والليمون.. شاهد استشارى مناعة تنصح بتناول هذه الأطعمة للتغذية السليمة

ترشيحاتنا

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند

تعرف على طرق القضاء على فيروس كورونا بنسبة 100%.. فيديو

أعراض مختلفة تصيب المرضى مع الموجة الثانية لكورونا

بعد 4 أشهر في مستشفى العزل.. مديرة مستشفى العجمي وكيلا لمديرية الصحة بالإسكندرية

دعاء الاستيقاظ من النوم .. 36 كلمة تغفر الذنوب وتجعل دعاؤك مستجابا

أخبار الرياضة السعودية.. اعتزال محمد الشلهوب.. بيع يوسف البلايلي.. وإصابة دي سوزا بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات