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سيارات

تعرف على السيارة المفضلة لـ أمير دولة الكويت

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف من الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت  انه من عشاق الطرازات الكلاسيكية حول العالم وليس الشرق الأوسط فقط خاصة السيارات النادرة والفخمة التي يبحث عنها جامعي السيارات على هذا الكوكب 

ومن أكثر السيارات التي فضلها الشيخ صباح الأحمد هي سيارة رولز رويس والتي ظهر  لأول مرة في أسواق السيارات في فترة خمسينيات القرن الماضي تحديدا موديل العام 1956

وتعتبر تلك السيارة من طراز سيلفر كلاود وكانت في الفترة بين عامي 1955 و 1966 وجاءت كبديل لطراز سيلفر داون الشهيرة .

كما ان هذه السيارة التي توجد في جراج الأمير صباح الأحمد هي الجيل الاول من السيارة مما يجعلها أكثر ندرة وقيمة من غيرها .

وتأتي السيارة بتصميم مميز و سقف مكشوف مع وواجهة أمامية تحتوي على شبك تهوية ضخم، يمكن اعتباره بوابة أخرى للقصور الملكية، إلى جانب الرفاريف الجانبية البارزة للغاية، والخطوط الجذابة من الأمام ممتدة للخلف.

كما تحتوي على محرك 6 سلندر بسعة هائلة تصل إلى 4.9 لتر لتستطيع توليد قوة جيدة تصل إلى 155 حصان وتستطيع السيارة الكلاسيكية التسارع من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة وذلك في غضون  13.5 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 165 كيلو متر في الساعة ويتصل هذا المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون 4  مراحل مختلفة.


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