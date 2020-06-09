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سيارات

معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت مؤخرا عدد من المعلومات الجديدة عن السيارة رولزرويس جوست 2021ROLLS ROYCE GHOST  ، بعد ظهور عددا من النماذج التجريبيه التي تم اخقاء معالمها باستخدام التمويه خاصة الطلاء الوهمي.

وتصور Goodwood السيارة السيدان الانتاجية الجديدة بأربعة أبواب بلون  برتقالي مثير، ربما يكون من المؤكد  أن نقول أن اللأيقونه  الجديده ستبدو أكثر رياضية من النموذج السابق ، وهذا ماسينعكس بمهارة على أداء السياره ككل.

ومقصورة رولز رويس جوست 2021 ستكون تجسيدا لسيارة هي بكل المعايير عنوان بارز للفخامة والارستقراطية  بفضل دمج المنصة الجديدة الشكل الواضح   ، والتي سيتم مشاركتها مع الطرازات فانتوم والكروس اوفر كولينان  Phantom و Cullinan SUV.  ، مما يسمح بتخفيض كبير للوزن ، ويحعل جوست  Ghost أكثر رشاقة بسبب صلابة الالتواء المحسنة.

يُعتقد أن السيارة الجديدة ستاتى محرك V12 التوربو المزدوج سعة 6.75 لتر من رولز رويس سيكون تحت غطاء المحرك. ويولد  570 حصانًا (425 كيلووات) و 664 رطلًا (900 نيوتن متر) من عزم الدوران ، ومعه تعمل علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات من ZF ، وستوجه قوتها الي العجلات الأربع ، ستظهر جوست  Ghost الجديده  في وقت لاحق من هذا العام مع مجموعة من الابتكارات التقنية، منها خيار الدفع الخلفي والرباعي.


معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور
معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور
معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور
معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور
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