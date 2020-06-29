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فن

رحاب الجمل تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:31 ص
رحاب الجمل
رحاب الجمل
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة رحاب الجمل جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة له من احدث جلستها التصويرية.


وتألقت رحاب الجمل  بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


وشاركت رحاب الجمل في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

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المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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