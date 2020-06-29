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رياضة

بسبب الصفقات.. أحمد عيد عبد الملك يمتدح مجلس إدارة نادي الزمالك.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:39 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم

أشاد احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق بالصفقات والتي سجريهة مجلي إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحاليه لتدعيم صفوف الفريق.


وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏الحقيقة نقطة ايجابية لمجلس ادارة الزمالك موضوع الصفقات وخصوصًا اخر سنتين الموضوع بقي مدروس واسامي اللاعيبة الي بتيجي مميزة ومش اي حد بنجيبه وياريت نفضل مستمرين علي النهج ده والي هيجي الزمالك اسمه بيرتفع وبيستفاد خصوصا المحترفين اخر سنتين الزمالك زودهم وهما لاعيبة كبار الصراحة ".


وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات.


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وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.

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