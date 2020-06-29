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فن

إليسا: معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:04 ص
اليسا
اليسا
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آيه عاطف
قالت الفنانة إليسا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :"أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل، ومعروف كمان احترامي للمملكة العربية السعودية".

وتابعت :"قدي بتدعم لبنان عا كل الأصعدة، وآلاف اللبنانيين بيشتغلو فيها. هيدا موقفي وما حدا يفسرو متل ما بدو أو يفوت بزواريب ضيقة لتحويرو".

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يذكر أن طرحت إليسا، مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" وقد حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأعنية :" بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك  .. حبيبي".

بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســـــي  .. وحدي ومعي ذكرى هوى أمســــي  .. ومرقو إيديي بوّسو الكرســـــــــي .. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســــــي".

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