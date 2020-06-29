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رياضة

مارسيلو يحتفل بتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الأسباني

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:14 ص
مارسيلو
مارسيلو
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مصطفى كرم

احتفل مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد بإنتصار فريقة على نظيرة  إسبانيول بهدف في اطار مواجهات بطولة الدوري الاسباني.

ونشر مارسيلو مجموعة من الصورة له من المباراة وعلق عليها قائلا "نحن نستمر في التقدم".

حقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا، على حساب نظيره نادي إسبانيول، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " الليجا".

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وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة 71 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا على برشلونة بفارق نقطتين، فيما توقف رصيد نادي إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين والأخير.

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Seguimos sumando! 💪🏾 #M12

A post shared by Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) on

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