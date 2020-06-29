مارسيلو يحتفل بتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الأسباني

احتفل مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد بإنتصار فريقة على نظيرة إسبانيول بهدف في اطار مواجهات بطولة الدوري الاسباني.

ونشر مارسيلو مجموعة من الصورة له من المباراة وعلق عليها قائلا "نحن نستمر في التقدم".

حقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا، على حساب نظيره نادي إسبانيول، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " الليجا".

الصدارة ملكية بانفراد.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول