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منوعات

لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:14 ص
ممرضة تعانق طفلها
ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، في الآونة الأخيرة لقطات مؤثرة ترصد اللحظة التي تمكنت فيها ممرضة بريطانية من حمل طفلها، البالغ من العمر عامين، ومعانقته للمرة الأولى بعد فراق استمر لمدة 11 أسبوعًا في ظل أزمة تفشي وباء "كورونا".

وأفادت تقارير إخبارية بأن الأم "شارلوت كول"، البالغة من العمر 30 عامًا، اضطرت إلى نقل طفلها "جورج" إلى منزل والديها في بداية شهر أبريل الماضي عقب ظهور حالة إصابة بالفيروس في أحد دور الرعاية التي تعمل بها؛ ولم يكن في إمكانها رؤيته سوى عبر نافذة حفاظًا على سلامته، في حين ظلت هي وزوجها قيد العزل الذاتي.


لكن شمل العائلة اجتمع أخيرًا مجددًا في ظل تخفيف قيود الإغلاق التي فُرضت للسيطرة على الوباء.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "كول"، وهي من مقاطعة "لانكشاير" الواقعة شمال غرب إنجلترا، قولها إنها وزوجها توجها لاصطحاب طفلهما بعد هذا الفراق الطويل، وركض الصبي نحوهما فور أن انتبه إليهما، وكان الموقف مؤثرًا؛ وأضافت أنه لم يسبق لها أن رأته يركض بهذه السرعة من قبل، وقد تشبث بها وبوالده بقوة في هذه اللحظات.


وأكدت أن ابتعاد طفلها عنها كان مؤلمًا بالنسبة إليها ولوالده بدرجة لا توصف، وخاصة في الأسابيع الأولى؛ ولم تكن الأم تظن في البداية أن المدة التي ستضطر فيها للابتعاد عن طفلها ستكون طويلة لهذه الدرجة، حيث كان تعتقد أن الأمر سيدوم لأسبوعين على الأكثر.

وأعربت عن سعادتها البالغ كون شمل عائلتها قد اجتمع مجددًا، وعن أملها في ألا يفترقوا عن بعضهم البعض مرة أخرى.
لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا
لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا
لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا
لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا
لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا
لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا
لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا
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