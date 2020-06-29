مناطق حمراء شديدة الخطورة .. كورونا يجتاح الهند والإصابات تتجاوز 548318

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الاسرة في الهند ، اليوم الاثنين، أن الدولة سجلت 19400 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 548318.





ووصل عدد الوفيات جراء المرض الفتاك إلى 16475، مع تسجيل 380 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، وتعافى ما مجموعه 210، 120 مريضا.





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ولا تزال ولاية ماهاراشترا المركزية بالهند، مع وجود 164626 حالة مؤكدة، المنطقة الأكثر تضررا، تليها إقليم العاصمة الوطنية دلهي، مع 83077 حالة، وولاية تاميل نادو الجنوبية، مع 82275 حالة.





وعلى الرغم من العدد المتزايد للحالات، بدأت الحكومة في رفع القيود في بعض أجزاء البلاد ذات معدلات الإصابة المنخفضة في وقت سابق من هذا الشهر، ما سمح بفتح أماكن العبادة ومراكز التسوق والمطاعم في المرحلة الأولى.





ولا تزال عمليات الإغلاق في أماكن في المناطق التي تعتبر "مناطق حمراء" حيث لا تزال معدلات الإصابة مرتفعة على الأقل حتى 30 يونيو.





وتأتي الهند في المركز الرابع من حيث عدد الحالات المؤكدة من الفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.