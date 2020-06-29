AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مناطق حمراء شديدة الخطورة .. كورونا يجتاح الهند والإصابات تتجاوز 548318

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:05 ص
على صالح
أعلنت وزارة الصحة ورعاية الاسرة في الهند، اليوم الاثنين، أن الدولة سجلت 19400 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 548318.

ووصل عدد الوفيات جراء المرض الفتاك إلى 16475، مع تسجيل 380 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، وتعافى ما مجموعه 210، 120 مريضا.

اقرأ أيضا
ولا تزال ولاية ماهاراشترا المركزية بالهند، مع وجود 164626 حالة مؤكدة، المنطقة الأكثر تضررا، تليها إقليم العاصمة الوطنية دلهي، مع 83077 حالة، وولاية تاميل نادو الجنوبية، مع 82275 حالة.

وعلى الرغم من العدد المتزايد للحالات، بدأت الحكومة في رفع القيود في بعض أجزاء البلاد ذات معدلات الإصابة المنخفضة في وقت سابق من هذا الشهر، ما سمح بفتح أماكن العبادة ومراكز التسوق والمطاعم في المرحلة الأولى. 

ولا تزال عمليات الإغلاق في أماكن في المناطق التي تعتبر "مناطق حمراء" حيث لا تزال معدلات الإصابة مرتفعة على الأقل حتى 30 يونيو.

وتأتي الهند في المركز الرابع من حيث عدد الحالات المؤكدة من الفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا فى الهند تتجاوز 62 ألفا والوفيات تتخطى 2100 حالة

ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في الهند إلى 70756

اهربوا.. السلاحف تغزو وتحتل شرق آسيا

قفزة كبيرة.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 100 ألف حالة

الهند تسجل 6088 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في أكبر زيادة يومية

الهند تسجل 6767 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز 130 ألف حالة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. وفاة لاعب طنطا بالكورونا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة خامسة من العيار الثقيل

الشرطة الباكستانية: مقتل 4 من الإرهابيين في هجوم مسلح بمبنى البورصة

صباحكم زي وشي ..صلاح عبدلله يمازح جمهوره بصورة جديدة عبر انستجرام

خبير اقتصادي: أردوغان العدو الوحيد لبلاده.. وسياساته تهدد بانهيار الاقتصاد التركي

بعد إثارتها الجدل حول إجرائها عملية تجميل.. الجمهور يطارد ريا أبي راشد

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى لافتتاح قصر البارون وعدد من المشروعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا

شقاوة عيال.. طفلة تبلغ الشرطة عن والدتها بسبب مزحة.. والأم في حالة صدمة

مبهرة و جذابة .. 20 صورة تبرز جمال نوال الزغبى فى عيد ميلادها