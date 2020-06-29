الأسوأ منذ عقود.. أسراب من الجراد تجتاح الهند.. فيديو

اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي بشكل غير مسبوق، الهند وخاصة ولاية أوتار براديش، أكبر منطقة لزراعة قصب السكر، عبر العاصمة نيو دلهي وولاية هاريانا الشمالية.





ووفقًا لوزارة الزراعة الهندية، تكافح السلطات أسراب الجراد على قدم وساق في ولايات راجستان وماديا براديش وأوتار براديش وهاريانا وجوجارات والبنجاب ومهاراشترا.





وأوضحت الوزارة أن الجرارات وسيارات الإطفاء والطائرات المسيرة تعمل في رش المبيدات لقتل هذه الحشرات التي ظهرت بشكل غير مسبوق في البلاد.





وأكدت صحيفة "فورشن" أن هجوم الجراد تعد تحديا آخر لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي تحاول احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تأثيره على الاقتصاد، بعد أن أصبحت الهند رابع دولة بها أكثر من 500000 إصابة.





وهذا دفع السلطات لحث السكان على إبقاء نوافذهم مغلقة لعدم خروج أسراب الجراد التى تنتشر بسرعة، حيث تواجه الهند أسوأ اجتياح لأسراب الجراد للبلاد منذ عقود.