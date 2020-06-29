AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأسوأ منذ عقود.. أسراب من الجراد تجتاح الهند.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:03 ص
أسراب من الجراد
أسراب من الجراد تجتاح الهند
Advertisements
شيماء مصطفى
اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي بشكل غير مسبوق، الهند وخاصة ولاية أوتار براديش، أكبر منطقة لزراعة قصب السكر، عبر العاصمة نيو دلهي وولاية هاريانا الشمالية.

ووفقًا لوزارة الزراعة الهندية، تكافح السلطات أسراب الجراد على قدم وساق في ولايات راجستان وماديا براديش وأوتار براديش وهاريانا وجوجارات والبنجاب ومهاراشترا. 

وأوضحت الوزارة أن الجرارات وسيارات الإطفاء والطائرات المسيرة تعمل في رش المبيدات لقتل هذه الحشرات التي ظهرت بشكل غير مسبوق في البلاد.

وأكدت صحيفة "فورشن" أن هجوم الجراد تعد تحديا آخر لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي تحاول احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تأثيره على الاقتصاد، بعد أن أصبحت الهند رابع دولة بها أكثر من 500000 إصابة.

وهذا دفع السلطات لحث السكان على إبقاء نوافذهم مغلقة لعدم خروج أسراب الجراد التى تنتشر بسرعة، حيث تواجه الهند أسوأ اجتياح لأسراب الجراد للبلاد منذ عقود. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوارث 2020.. أسراب الجراد الصحراوي تغزو غرب ووسط الهند.. شاهد

الأسوأ منذ 1993.. الجراد يجتاح الهند ويهدد الأمن الغذائي.. فيديو

شاهد.. ملايين من أسراب الجراد تغزو الهند وتلتهم محاصيلها

سؤال برلماني حول إجراءات الحكومة لمواجهة أسراب الجراد

المجاعة والمرض.. أزمة جديدة في الهند والمواطنون يبكون في الشوارع

ترشيحاتنا

في السر.. الأمير تشارلز يمنح مصروفا للأمير هاري وزوجته ميجان

احذر من تغيير ضغط هواء إطار السيارة

وزير الصحة الأمريكي يكشف سبب عدم ارتداء ترامب الكمامة

تمارين الأكتاف .. نصائح من صباح البلد لاختيار الجيم المناسب في زمن كورونا

عادل عبد الرحمن: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك في الخليج.. والمقابل المادي الدليل

خطوة واحدة تفصلنا عن اللقاح الصيني.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة