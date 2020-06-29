فالفيردي يقترب من تدريب فالنسيا





وذكرت إذاعة " أوندا سيرو" الإسبانية، أن فالفيردي يبحث عن منزل في مدينة فالنسيا، تمهيدا لتولي عملية تدريب الخافيش.





وأضافت الإذاعة الإسبانية، أن فالفيردي بات قريبا من خلافة ألبيرت سيلاديس بعد سلسلة النتائج السلبية التي قدمها الفريق مؤخرا تحت قيادته.





يذكر أن فالنسيا لم يحقق سوى فوزا وحيدا في آخر 5 مباريات بمسابقة الدوري الإساني.

وكان فالفيردي أقيل من تدريب برشلونة منتصف شهر يناير الماضي، بعد وادع الفريق لبطولة كأس السوبر الإسباني، من الدور نصف النهائي، على يد أتلتيكو مدريد.