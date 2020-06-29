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أخبار العالم

آمن وفعال.. الجيش الصيني يحصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:18 ص
يحصل على الضوء الأخضر
يحصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كورونا
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القسم الخارجي
حصل الجيش الصيني على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، طورته شركة "كانسينو بيولوجيكس" مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أكدت شركة كانسينو أن اللجنة العسكرية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح اسمه "أيه.دي.5-إن.كوف" في 25 يونيو لمدة سنة.

ويعتبر هذا اللقاح أحد ثمانية لقاحات حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من فيروس كورونا. كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

وأكدت الشركة أن استخدام اللقاح يقتصر حاليا على الاستخدام العسكري، ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي، مضيفة أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا فعاليته.
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