آمن وفعال.. الجيش الصيني يحصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كورونا

حصل الجيش الصيني على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، طورته شركة "كانسينو بيولوجيكس" مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال.





ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أكدت شركة كانسينو أن اللجنة العسكرية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح اسمه " أيه.دي.5-إن.كوف" في 25 يونيو لمدة سنة.





ويعتبر هذا اللقاح أحد ثمانية لقاحات حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من فيروس كورونا. كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.



