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اقتصاد

لمتابعة معدلات التنفيذ.. نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات العلمين الجديدة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بجولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، وقيادات الهيئة، والمهندس اسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل المهندس خالد عباس، زيارته للمدينة، بعقد اجتماع مع الاستشاريين ومسئولي مشروعات الجامعة الاهلية وكومبوند ٧٠٠ فدان والداون تاون ومنطقة الأبراج الشاطئية والمدينة التراثية والحي اللاتيني، وذلك للاطلاع على معدلات التنفيذ بالمواقع، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المقررة والجداول الزمنية لتسليم المشروعات.


كما قام المهندس خالد عباس، بجولة تفقدية موسعة بدأت بمنطقة الداون تاون ثم الحي اللاتيني ومنطقة الابراج الشاطئية  والمنطقة الترفيهية، مرورا بطريق سي ١٥ وكومبوند ٧٠٠ فدان، توجه بعد ذلك للجامعة الاهلية، كما تفقد كباري وادي النطرون وسيدي عبدالرحمن وكوبري الساحل أمام مارينا ١.

وأكد المهندس خالد عباس خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بمواعيد التنفيذ المقررة للمشروعات والالتزام بجودة التشطيبات والألوان والاستغلال الأمثل للمساحات في الابراج ومنطقة الدون تاون، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


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