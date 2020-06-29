الإسكان تتابع المشروعات الممولة من البنك الدولى وتستطلع مدى رضاء المواطنين عن خدمات المياه

وأوضح إسماعيل فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن البرنامج يشمل متابعة الموقف التنفيذى للعقود الجارى تنفيذها بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، شاملًا إنشاء شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ، وتم استعراض الأثر الناتج عن الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا ومدى تأثر اعداد العمالة بالمواقع وكذا التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية، وخطط التوريدات من داخل وخارج مصر، وما يتم إتخاذه من إجراءات تصحيحية من شركات المياه والشركات المنفذة للتغلب على الاثار الناتجة عن ذلك.





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وشدد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المُحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وضرورة تذليل أى معوقات قد تؤثر على مواعيد التنفيذ، وأن يتم تدارك أي تأخر في تنفيذ الأعمال بوضع جدول زمني مُعدل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المعنية واستشاري دعم التنفيذ، على أن تقوم شركة المقاولات بالبدء فورًا فى الإجراءات التصحيحية وتنفيذ البرنامج الزمنى المُعدل بما يضمن إستمرار تحقيق النتائج المرتبطة بالسحب المُخططة بالبرنامج.



كما تم استعراض ما تم إتخاذه من إجراءات مع شركات المياه والمقاولين بالمواقع لحماية العمالة وأطقم الإشراف للحد من الإصابة بفيروس COVID-19، وكذا متابعة وثائق التأمين بصورة دورية ومراعاة تجديد هذه الوثائق فى موعدها وذلك لحماية الحقوق الخاصة بجميع العاملين وأطقم الإشراف فى حالة الحوادث.



وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات ( PMU)، إنه تم استعراض ما تم من خطوات فى الدراسة البحثية الخاصة بإستطلاع وقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم المتعلقة بالمياه والصرف الصحى، وأنه سيتم إنهاء المهمة فى الموعد المحدد لها، مضيفا أنه بالنسبة لخطط تحسين الأداء بالشركات، فقد تم إستعراض الجهود التي تقوم بها وحدة ادارة المشروعات لمتابعة خطط تحسين الاداء ومؤشرات الأداء الخاصة بالشركات الست المشاركة بالمشروع، والذي أدى الي تحقيق الشركات المؤشرات الاثني عشر الخاصة بالبرنامج والمطلوب تحقيقها خلال العام المالى الجارى.



وشدد الدكتور سيد اسماعيل علي ضرورة متابعة هذه المؤشرات بشكل دوري لضمان توفير التدفق المالى اللازم لتنفيذ البرنامج من قبل البنك الدولي.

