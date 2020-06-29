AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان تتابع المشروعات الممولة من البنك الدولى وتستطلع مدى رضاء المواطنين عن خدمات المياه

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:01 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ناقش الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، الموقف التنفيذي لمشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية  (SRSSP PforR) بمرحلتيه الأولى والثانية، واللتين يتم تمويلهما من خلال قرض من كل من البنك الدولى والبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط).

وأوضح إسماعيل فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن البرنامج يشمل متابعة الموقف التنفيذى للعقود الجارى تنفيذها بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، شاملًا إنشاء شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتم استعراض الأثر الناتج عن الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا ومدى تأثر اعداد العمالة بالمواقع وكذا التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية، وخطط التوريدات من داخل وخارج مصر، وما يتم إتخاذه من إجراءات تصحيحية من شركات المياه والشركات المنفذة للتغلب على الاثار الناتجة عن ذلك.

اقرأ أيضا:

وشدد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المُحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وضرورة تذليل أى معوقات قد تؤثر على مواعيد التنفيذ، وأن يتم تدارك أي تأخر في تنفيذ الأعمال بوضع جدول زمني مُعدل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المعنية واستشاري دعم التنفيذ، على أن تقوم شركة المقاولات بالبدء فورًا فى الإجراءات التصحيحية وتنفيذ البرنامج الزمنى المُعدل بما يضمن إستمرار تحقيق النتائج المرتبطة بالسحب المُخططة بالبرنامج.

كما تم استعراض ما تم إتخاذه من إجراءات مع شركات المياه والمقاولين بالمواقع لحماية العمالة وأطقم الإشراف للحد من الإصابة بفيروس COVID-19، وكذا متابعة وثائق التأمين بصورة دورية ومراعاة تجديد هذه الوثائق فى موعدها وذلك لحماية الحقوق الخاصة بجميع العاملين وأطقم الإشراف فى حالة الحوادث.

وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات ( PMU)، إنه تم استعراض ما تم من خطوات فى الدراسة البحثية الخاصة بإستطلاع وقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم المتعلقة بالمياه والصرف الصحى، وأنه سيتم إنهاء المهمة فى الموعد المحدد لها، مضيفا أنه بالنسبة لخطط تحسين الأداء بالشركات، فقد تم إستعراض الجهود التي تقوم بها وحدة ادارة المشروعات لمتابعة خطط تحسين الاداء ومؤشرات الأداء الخاصة بالشركات الست المشاركة بالمشروع، والذي أدى الي تحقيق الشركات المؤشرات الاثني عشر الخاصة بالبرنامج والمطلوب تحقيقها خلال العام المالى الجارى.

وشدد الدكتور سيد اسماعيل علي ضرورة متابعة هذه المؤشرات بشكل دوري لضمان توفير التدفق المالى اللازم لتنفيذ البرنامج من قبل البنك الدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى في المناطق

البنك الدولى يوفر 550 مليون دولار لتنفيذ خدمات صرف صحي لــ833 ألف مواطن بالدلتا

وزير الإسكان يتابع مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بـ المناطق الريفية

عبر الفيديو كونفرانس.. نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية

ترشيحاتنا

لماذا يجب نفض الفراش قبل النوم 3 مرات؟.. اعرف السبب

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

عماد الدين أديب: زيارة وفد أمني قطري تركي لإثيوبيا سبب رفضها لاتفاق واشنطن

من على البحر .. يورا محمد تشعل إنستجرام في آخر ظهور لها

الحكومة: ساعة محددة لإغلاق المحال والمقاهي بعد أزمة كورونا

اتحاد الكرة: الخميس إعلان موعد استئناف الدورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات