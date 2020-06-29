باتخاذ كافة التدابير الوقائية.. وزير القوى العاملة: انتظام العمل بالوزارة والجهات التابعة لها

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان ، كتابًا دوريا فى إطار توجيه الحكومة نحو التخفيف التدريجي من بعض الإجراءات مع الحفاظ على التدابير الاحترازية ، وصدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 فى ذات الشأن .

نص الكتاب الدوري علي انتظام العمل بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة .





وقد استثني الكتاب الدوري أصحاب الأمراض المزمنة ، والمرأة الحامل أو التى ترعى طفلًا أقل من إثنى عشر سنة من الحضور ، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته ، كنا يمنح الموظف الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يومًا ، ويتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفائه ، وتعتبر الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر وفقًا لأحكام المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 .





وأجاز الكتاب الدوري لوكيل الوزارة المختص تكليف العاملين الحاصلين على إجازة استثنائية - من غير المخاطبين ، بالعمل من المنزل كلما أمكن ذلك .

وجاء التوجيه بالكتاب الدوري لرؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، ومدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية .



