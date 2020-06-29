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أخبار العالم

وسط هيمنة سعودية وإماراتية .. 3 شركات مصرية تتصدر قائمة فوربس 2020 لأقوى 100 شركة عربية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:00 م
اقوى 100 شركة عربية
اقوى 100 شركة عربية على قائمة فوربس 2020
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على صالح
تصدرت ثلاثة شركات مصرية قائمة فوربس لعام 2020 لأقوى 100 شركة عائلية عربية، وسط سيطرة شركات إماراتية وسعودية الجنسية. 

وتصدرت "مجموعة منصور" المركز الأول بثروة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليار دولار. وتلتها شركة معمار المرشدي في المركز 55، و"مجموعة العربي" في المركز 68.

وتضم قائمة فوربس الشرق الأوسط  أقوى 100 شركة عائلية عربية وهي شركات أنشأتها عائلات في المنطقة العربية، وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها المتعاقبة. 

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وضمت القائمة 10 شركات فاقت أعمارها 100 عام، و13 شركة تتراوح أعمارها بين 75-100 عام. 

وحققت العديد من الشركات العائلية، مكاسب من شراكتها مع الشركات المملوكة للحكومات في المنطقة، أبرزها كبرى شركات النفط. 

وتعد المجموعة من أكبر موزعي مجموعة جنرال موتورز العالمية، ولديها استثمارات في شركات التكنولوجيا مثل: (Spotify) و(Uber). تليها في المرتبة الثانية مجموعة الفطيم التي تملك %100 من شركة الشرق العربي للتأمين، و%50 من بنك الإمارات للاستثمار، فضلًا عن استثمارات عدة في وكالات السيارات والعقارات ومواد البناء.

وتصدرت المملكة العربية السعودية دول القائمة بواقع 36 شركة عائلية، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ21 شركة، ومن مصر 3 شركات.

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