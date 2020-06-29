صبا مبارك تستمتع بحمام شمس وتدعم السياحة العربية

قررت أن تدعم السياحة في وطنها الأردن والبلدان العربية، ونشرت صبا مبارك عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لها وهي تستمتع بحمام شمس في أحد الأماكن.
وعلقت عليها: "وأخيرا اجازة.. في بلدي الحلو الأردن، حتما الأزمة تخلص.. ولأي حدا بيقدر، أرجوكم شجعو السياحة المحلية و العربية".
وكانت صبا مبارك قد عادت إلى بلدها الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.
والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.