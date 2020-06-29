صبا مبارك تستمتع بحمام شمس وتدعم السياحة العربية

وعلقت عليها: "وأخيرا اجازة.. في بلدي الحلو الأردن، حتما الأزمة تخلص.. ولأي حدا بيقدر، أرجوكم شجعو السياحة المحلية و العربية".





وكانت صبا مبارك قد عادت إلى بلدها الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.



