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برلمان

مصطفى الجندى: المصريون فى 30 يونيو قضوا على مؤامرة كبرى كانت تحاك ضد مصر والمنطقة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:27 م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
وجه النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال افريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقى تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو الخالدة والراسخة فى وجدان وقلوب كل المصريين والأفارقة والعرب.

وقال " الجندى " فى بيان له أصدره اليوم ان هذه الثورة الشعبية غير المسبوقة فى تاريخ البشرية جمعاء أظهرت للعالم كله عظمة مصر وتاريخها وعظمة المصريين وغيرت تاريخ العالم وقد قيل قديما أن من يحكم مصر يحكم العالم لذلك فان الواقع أكد للعالم كله ان مصر قضت على كل المؤامرات عبر تاريخها العظيم ، مؤكدا أن المصريين فى 30 يونيو قضوا على مؤامرة كبرى كانت تحاك ضد مصر والمنطقة بأسرها بعد أن أفشلت مخططا إخوانيا ارهابيا مدعوما من قوى ودول خارجية كانت تتصور أن مصر هي الجائزة الكبرى بعد عمليات التدمير والخراب والإرهاب التى تمت ولاتزال مستمرة داخل ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

وقال النائب مصطفى الجندى إن مصر بثورة 30 يونيو والتي انحازت فيها قواتنا المسلحة الباسلة لإرادة الشعب المصرى وقضت على حكم دولة المرشد والفاشية الدينية وقلبت الدنيا على رأس كل قوى الشر والظلام والارهاب وغيرت مجرى التاريخ فهى بلد صاحبة حضارة عظيمة ، مؤكدا ان المصريين لن ينسوا ابدا الموقف البطولى للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لم يتردد لحظة وخاطر بحياته مقابل الاستجابة لإرادة الشعب لتحرير مصر من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وقال النائب مصطفى الجندى أن المصريين بهذه الثوة الخالدة والغالية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور لم ينقذوا مصر وحدها من حكم دولة المرشد ولكن انقذوا المنطقة العربية والافريقية والعالم كله من هذا النظام الفاشى والدموى والذي ليس له سوى لغة واحدة وهي القتل والإرهاب وسفك دماء الأبرياء ، مؤكدا أن العالم كله اصبح على وعى وإدراك كاملين بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية وجميع الانظمة والدول التى لاتزال تدعم هذه الجماعات الإرهابية والتكفيرية.
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