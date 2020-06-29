لافروف: لا علم لدي عن موعد فتح الحدود الروسية المغلقة بسبب كورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يعلم حتى الآن بموعد فتح الحدود الروسية المغلقة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.





وقال لافروف - بهذا الشأن في تصريح لقناة "آر تي" الإخبارية اليوم /الاثنين/ - "لا أعرف ولا علم لدي بموعد فتح الحدود"، مضيفا "نعود تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية، تاركين فترة المؤتمرات عبر الفيديو، لقد عقدنا أكثر من 15 مؤتمرا من هذا النوع، مثل مؤتمر لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وبلدان رابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وروسيا - آسيان".





وأشار إلى أنه التقى الأسبوع الماضي بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وهذا الأسبوع بوزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسو، منوها إلى "أنه بنفسه كان لأول مرة منذ ثلاثة أشهر خارج البلاد في صربيا وبيلاروس".