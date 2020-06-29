قبل مليونية 30 يونيو.. السفارة الأمريكية في الخرطوم توجه رسالة لـ المتظاهرين

أعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، عن تأييدها حق التظاهر في 30 يونيو.





ووفقا لـ "العربية"، دعت السفارة الأمريكية المتظاهرين للتعبير عن مطالبهم بصورة سلمية.





كما حثت جميع الأطراف على الالتزام بالإعلان الدستوري.





وخلال الفترة الماضية، كثفت لجان المقاومة ومجموعة من الأحزاب السودانية من دعوتها للخروج في احتجاجات سلمية في مسيرة "مليونية" في الـ 30 من يونيو دعما للحكومة الانتقالية، وللمطالبة باستكمال مهام الثورة، وتحقيق العدالة والإسراع في محاكمة عناصر النظام السابق.



