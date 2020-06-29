لوكاندة بير الوطاويط .. رواية جديدة لـ أحمد مراد

أعلنت دار الشروق والكاتب والسيناريست أحمد مراد، اليوم، عن قرب صدور روايته الجديدة «لوكاندة بير الوطاويط»، وذلك عبر الصفحات الرسمية لمراد ودار الشروق على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«انستجرام».





الإعلان عن اسم الرواية الجديدة سبقه إعلان تشويقي آخر على منصات التواصل الاجتماعي عن قرب صدورها، دون الإعلان عن تفاصيلها أو أحداثها أو موعد إطلاقها، في مفاجأة استقبلها جمهور مراد بترحاب شديد وترقب كبير.





تأتي «لوكاندة بير الوطاويط»، الرواية السابعة لأحمد مراد، بعد نشاط سينمائي مكثف بفيلمي «تراب الماس - 2018» و«الفيل الأزرق 2- 2019»، ما يفسر حفاوة استقبال جمهوره من القراء لتلك المفاجأة، ودليل واضح على أن السينما لم تأخذ مراد وتشغله عن كتابة الروايات، الأمر الذي كان يؤرق كثير من قرائه الطامعين في قراءة المزيد من مؤلفاته.





رحلة أحمد مراد الأدبية انطلقت في عام 2007 مع روايته الأولى «فيرتيجو» التي قدمها في قالب تشويقي وحققت نجاحا هائلا وصدرت منها عشرات الطبعات كما نال عنها جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا عام 2013، وتم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني عُرض عام 2012، ثم تبعها برواية «تراب الماس» عام 2010 التي تصدرت قوائم الأكثر مبيعا لفترة طويلة، وفي عام 2012 قدم روايته الثالثة «الفيل الأزرق» والتي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2014، نفس العام الذي شهد صدور روايته الرابعة «1919» ليقفز بالقارئ بإتقان شديد في أتون ثورة 1919 الملتهب، ثم أصدر رواية «أرض الإله» عام 2016 بأحداث تدور في مصر القديمة متتبعا سرا من أسرار القدماء أخفي بذكاء بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية، قبل أن يعود من الماضي إلى المستقبل في روايته السادسة «موسم صيد الغزلان» عام 2017، وفي العام نفسه حاز مراد على جائزة الدولة المصرية للتفوق في الآداب.





درس مراد في المعهد العالي للسينما وتخرج في قسم التصوير السينمائي عام 2001، لذلك كان من الطبيعي أن يتجه إلى السينما بالتوازي مع مسيرته الأدبية، حيث تم تحويل روايته «الفيل الأزرق» إلى فيلم سينمائي ناجح عام 2014، ثم الفيلم المكتوب خصيصا للسينما، «الأصليين» الذي عُرض عام 2017، كما تم تحويل رواية «تراب الماس» لفيلم روائي حقق نجاحا كبيرا عام 2018، قبل أن يعود مراد ويقدم للسينما مباشرة الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» عام 2019، والذي جاء على درجة عالية من الإبهار ونجح في تسجيل رقم قياسي من حيث الإيرادات، كما اقتنص في بدايات العام الجاري 6 جوائز في مسابقة السينما المصرية التي نظمتها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.