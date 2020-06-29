المجلس الأعلى للجامعات: حاربنا كثيرا لإعداد المناهج الإلكترونية وتطبيقها





كشف الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس الأعلى حارب كثيرا من قبل لإعداد المناهج الإلكترونية وتطبيقها، لافتا إلى أن تلك الفكرة كانت تواجه معارضة قوية من أنصار الكتب الورقية، كما أنه كان هناك تخوفات ورهبة لدى البعض من التعامل الإلكترونى.





وقال الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19) كسرت الرهبة الموجودة لدى البعض من التعامل الإلكترونى.





مشيرا إلى أن كسر هذه الرهبة دون جائحة كورونا كان سيحتاج حوالى 10 سنوات، مضيفا أن كثير من الدول لم تكن مؤهلة للتعامل مع الأزمة فيما يتعلق باستمرار عملية الدراسة وإجراء الامتحانات، خاصة أن الأزمة كانت مفاجأة.





جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم برئاسة النائبة ماجدة بكري وكيلة اللجنة ، لمناقشة خطة خطة وزارة التعليم العالي الخاصة بامتحانات نهاية العام الجامعي 2019/ 2020 وخطتها الدراسية للعام الجامعي 2020/ 2021.