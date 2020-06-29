محافظ بورسعيد: تسكين مستحقي المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي نهاية 2020





عقد اللواء عادل الغضبان ، اليوم الأثنين موتمرا للحديث عن كافة المستجدات وتطورات الموقف التنفيذى الخاصة بمشروع الإسكان التعاونى ببورسعيد ، وذلك بحضور اللواء حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وممثلى وزارة الإسكان، وإدارة الإسكان بالمحافظة ، و الشركات المسؤولة عن أعمال ترفيق مشروع الإسكان التعاونى .





وفى بداية المؤتمر : توجه اللواء عادل الغضبان للمصريين للشعب المصرى عامة وأبناء بورسعيد بالتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيه المجيدة ، موضحا النقلة النوعية التى شهدتها محافظة بورسعيد بعد الثورة وتحت راية قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، متحدثا عن مجمل الإنجازات فى المشروعات العملاقة التى تمت ببورسعيد سواء فى مجال الطرق والمحاور الداخلية والمرافق والمشروعات الصناعية والاستثمارية بالجنوب والشرق و حقل ظهر وميناء شرق بورسعيد ، وأخيرا المشروعات التنموية والخدمية ، لافتا لحجم مشروعات الإسكان الضخمة التى شهدتها بورسعيد منذ ثورة ٣٠ يونيو .





وأكد محافظ بورسعيد انه تم انجاز معدلات كبيرة فى تسكين المواطنين خلال السنوات الأخيرة ، والتى شملت المرحلة الاولى والثانية إسكان اجتماعى ، وتسكين أكثر من ٧ آلاف مواطن بديل عشوائيات لتصبح بورسعيد المحافظة الأولى الخالية من العشوائيات ، إلى جانب تسكين بديل إزالات لعمارات ناصر والأمين ، بالإضافة للإسكان التعاونى ، مؤكدا أن هذه المعدلات تعتبر طفرة فى مجال مشروعات الإسكان ببورسعيد .





وأوضح محافظ بورسعيد أن مشروع الإسكان التعاونى فى منطقة ناصر والأمين يعتبر نموذج مصرى متميز وستصبح مركز تجارى رئيسى للمحافظة ، لافتا أن جميع الجهات التنفيذية تواصل الليل بالنهار لإنجاز المشروعات السكنية للشباب ، وأن تنفيذ العديد من المشروعات السكنية فى توقيت واحد يتطلب مزيد من الوقت .





وأكد محافظ بورسعيد أنه بنهاية العام الحالى سيتم تسكين مستحقى المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى سياق متصل، شدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق الجارية بمشروع الإسكان التعاونى تمهيدا لبدء تسليم المرحلة الأولى قريبا .





وبعث اللواء عادل الغضبان ، رسالة طمأنينة للمواطنين ، تؤكد أن العمل بمشروع الإسكان التعاونى يسير على قدم وساق جميع الجهات المنفذة تواصل العمل ليلا ونهارا وتتغلب على كاقة التحديات لإنجاز المشروع للشباب المستحقين ، داعيا المواطنينن لعدم الالتفات للأقاويل المغرضة التى يبثها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف إحداث البلبلة وتعطيل مسيرة التنمية .



