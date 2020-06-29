تقارير: مهاجم بيراميدز صفقة الزمالك المنتظرة بقيمة 900 ألف دولار





وذكرت صحيفة غانا سوكر نت الغينية، أن نادي الزمالك، سيقدم عرضًا قيمته 900 ألف دولار، للتعاقد مع جون أنطوي مهاجم نادي بيراميدز، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكانت قناة نادي الزمالك ، قد أعلنت بالأمس، عن إتمام صفقة من العيار الثقيل بالنسبة للكرة المصرية في الساعات القادمة.





وتكاثرت الأقاويل حول ماهية الصفقة المنتظرة لجمهور القلعة البيضاء، ويبدو أن انضمام أنطوي سيكون تلك الصفقة المنتظرة القوية.





وسبق لجون أنطوي اللعب لأندية الأهلي والإسماعيلي ومصر المقاصة قبل الانضمام لبيراميدز، وهو أكثر لاعب أجنبي مسجلًا للأهداف في تاريخ الدوري المصري.