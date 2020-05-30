جون أنطوي: مستمر مع بيراميدز ولن أرحل إلا بموافقة النادي

كشف الغاني جون أنطوي مهاجم الاهلي ومصر المقاصة السابق ، وبيراميدز الحالي ، عن مصيره مع الفريق بشأن الاستمرار او الرحيل.





وذكرت بعض التقارير الصحفية في الايام الماضية بأن جون أنطوي ينوي الرحيل عن نادي بيراميدز وينضم لأحد الفرق الخليجية.









وقال أنطوي عبر موقع "FootballMadein" إنه مستمر مع نادي بيراميدز ولن يرحل ألا بموافقه ادارة النادي.





وشدد انطوي ، علي ان رحيلي عن نادي بيراميدز اشاعه ويتبقي في عقدي مع الفريق موسمان.



