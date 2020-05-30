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رياضة

جون أنطوي: مستمر مع بيراميدز ولن أرحل إلا بموافقة النادي

السبت 30/مايو/2020 - 06:46 م
جون أنطوي
جون أنطوي
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حسن العمدة
كشف الغاني جون أنطوي مهاجم الاهلي ومصر المقاصة السابق ، وبيراميدز الحالي ، عن مصيره مع الفريق بشأن الاستمرار او الرحيل.

وذكرت بعض التقارير الصحفية في الايام الماضية بأن جون أنطوي ينوي الرحيل عن نادي بيراميدز وينضم لأحد الفرق الخليجية.


وقال أنطوي عبر موقع "FootballMadein" إنه مستمر مع نادي بيراميدز ولن يرحل ألا بموافقه ادارة النادي.

وشدد انطوي ، علي ان رحيلي عن نادي بيراميدز اشاعه ويتبقي في عقدي مع الفريق موسمان.

وظهر جون انطوي فى الدوري المصري بـ بوابه الاسماعيلي فى عام 2012-2013 ، وبعدها انتقل للشباب السعودي فى 2014-2015 ، ليعود للاهلي ويرحل 2017 معارا لمصر المقاصة وبعدها ينتقل لـ نادي بيراميدز.
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