AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الانتقالي الجنوبي في اليمن: نرفض التدخلات الإقليمية المعادية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:33 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أشاد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الاثنين، بجهود المملكة العربية السعودية للتسوية في اليمن.

بحسب "العربية"، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه التدخلات الإقليمية المعادية في اليمن، في إشارة إلى الدور الإيراني الداعم لمليشيات الحوثي الإرهابية.

كان فريق المراقبين التابع للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية واصل أمس الأحد، تثبيت وقف إطلاق النار في أبين.

ونقلت "العربية" عن مصادر لم تسمها قولها إن كافة المحاور وجبهات القتال في أبين تشهد هدوءا لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت المصادر أن كافة الأطراف ملتزمة بتنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن.

وأكدت أن كافة القوات والوحدات العسكرية ملتزمة بوقف القتال في أبين.

وتابعت أن جهودا سعودية متواصلة لنزع فتيل الأزمة بين طرفي اتفاق الرياض، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانتقالي الجنوبي اليمني يرحب بدعوة التحالف العربي

يد تبنى وأخرى تحارب الحوثيين.. تعرف على مساعدات السعودية فى اليمن

مقترح سعودي جديد من أجل لم الشمل اليمني وإنهاء الخلاف بين الحكومة والانتقالي

التحالف يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي

الرئيس اليمني: علينا تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجبهة ضد الانقلاب الحوثي

العربية: جهود سعودية لنزع فتيل الأزمة بين طرفي اتفاق الرياض في اليمن

ترشيحاتنا

بشائر 2020..صرف علاوة دورية للموظفين وحافز إضافى يصل لـ 375 جنيها بعد غد

السيسي: رغم امتلاك مصر قدرة شاملة في محيطها إلا أنها تجنح دائما إلى السلم

بعد افتتاح الرئيس له .. أبرز 10 معلومات عن قصر البارون بعد تطويره

من 5 كلمات .. مستشار المفتي يوصي بترديد هذا الدعاء لمن أصابه مرض أو كرب .. فيديو

حريق محدود بالمكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية.. فيديو

آمن وفعال.. الجيش الصيني يحصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة

صدى البلد داخل أول مصنع مصري لإنتاج إطارات السيارات فى بورسعيد.. فيديو

بـ فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار بـ لوك جديد من المكياج