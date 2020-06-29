الانتقالي الجنوبي في اليمن: نرفض التدخلات الإقليمية المعادية

أشاد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الاثنين، بجهود المملكة العربية السعودية للتسوية في اليمن.





بحسب "العربية"، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه التدخلات الإقليمية المعادية في اليمن، في إشارة إلى الدور الإيراني الداعم لمليشيات الحوثي الإرهابية.





كان فريق المراقبين التابع للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية واصل أمس الأحد، تثبيت وقف إطلاق النار في أبين.





ونقلت "العربية" عن مصادر لم تسمها قولها إن كافة المحاور وجبهات القتال في أبين تشهد هدوءا لليوم الثالث على التوالي.





وأضافت المصادر أن كافة الأطراف ملتزمة بتنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن.





وأكدت أن كافة القوات والوحدات العسكرية ملتزمة بوقف القتال في أبين.





وتابعت أن جهودا سعودية متواصلة لنزع فتيل الأزمة بين طرفي اتفاق الرياض، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



