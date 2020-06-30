الأعلي للجامعات بالبرلمان: جائحة كورونا كسرت التعامل الإلكترونى.. الطالب المتغيب عن الامتحان لعُذر مقبول يحتفظ بدرجاته كاملة.. عودة المدن الجامعية للطلاب المغتربين

"تعليم النواب" تلغي رسم القيد على المصنفات والتسجيلات الإذاعية لأقل من 21 سنة

الأعلي للجامعات:

سيكون هناك إجراء ضد الطلاب الذين استعانوا بالابحاث المُعدة مُسبقا

امتحانات السنوات النهائية للجامعات ستبدأ فى الجامعات بدءً من 1 يوليو المقبل





عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم أربع إجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات بدأتها بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 ، وايضا مناقشة خطة خطة وزارة التعليم العالي الخاصة بامتحانات نهاية العام الجامعي 2019/ 2020 وخطتها الدراسية للعام الجامعي 2020/ 2021.





وافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، على تعديل نص المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002، حيث تنص المادة المقدمة من الحكومة على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو ألف جنيه للقيد الواحد، ولكن اللجنة قررت إعفاء الطلاب نهائيا من هذا الرسم.





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واقترح النائب عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إعفاء الطلاب من رسوم قيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية.





وقال دوير في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم، أن تأثيره على الموازنة العامة للدولة لن يكون كبير ولن يؤثر بشكل ملموس.





واتفقت معه الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، ورئيس الجلسة، مطالبة ممثل وزارة المالية بتوضيح مدى تأثر الموازنة العامة بهذا البند.





من ناحيته قال مدحت عبد العزيز سالم ، ممثل وزارة المالية بالاجتماع، إن الحكومة تتمسك بنص المادة كما وردت للجنة، وبعد التصويت على مقترح النائب الدكتور عمرو دوير وافقت اللجنة على التعديل.





وجاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو ١٠٠٠ جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.





وعلى جانب اخر قال أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لُطيِف، إن الجامعات بدأت فى فرز الأبحاث المُقدمة من طلاب سنوات النقل، لافتا إلى أن الجامعات تعمل على رصد الأبحاث المُعدة مُسبقا والتى يتم تداولها في المكتبات ومواقع التواصل الاجتماعى.





وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيكون هناك إجراء ضد الطلاب الذين استعانوا بتلك الأبحاث المُعدة مُسبقا، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة عدم اعتياد الطلاب على نظام الأبحاث عند الفحص، قائلا: "لكن الفحص يتم بشكل جيد وسيتم اتخاذ إجراء ضد الطلاب الذين استعانوا بأبحاث غير شرعية".





وفي السياق ذاته كشف الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس الأعلى حارب كثيرا من قبل لإعداد المناهج الإلكترونية وتطبيقها، لافتا إلى أن تلك الفكرة كانت تواجه معارضة قوية من أنصار الكتب الورقية، كما أنه كان هناك تخوفات ورهبة لدى البعض من التعامل الإلكترونى.





وقال الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19) كسرت الرهبة الموجودة لدى البعض من التعامل الإلكترونى.





مشيرا إلى أن كسر هذه الرهبة دون جائحة كورونا كان سيحتاج حوالى 10 سنوات، مضيفا أن كثير من الدول لم تكن مؤهلة للتعامل مع الأزمة فيما يتعلق باستمرار عملية الدراسة وإجراء الامتحانات، خاصة أن الأزمة كانت مفاجأة.





وقال الدكتور محمد لُطيِف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة الصحة والسكان بدأت فى تسليم الجامعات مقار بعض المدن الجامعية التى كان قد تم استخدامها من قبل لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن العزل بالمدن الجامعية كان يتم قبل اعتماد العزل المنزلى، مُشيرا إلى أنه سيتم السماح للطلاب المغتربين بالإقامة داخل المُدن الجامعية خلال فترة امتحانات السنوات النهائية للجامعات.





وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه سيتم توفير وجبات جافة للطلاب للحد من الاختلاط والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعى، مؤكدا أنه سيكون هناك نُظم للرقابة داخل المُدن الجامعية لرصد أى تجاوز لقواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب والتصدى لها، بالإضافة إلى التعقيم المستمر لدورات المياه والحمامات، وتعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد إجراء الامتحان، لافتا إلى أنه سيتم جمع أوراق الإجابات من الطلاب فى أكياس بلاستيكية ولن يتم فتحها إلا بعد مرور 48 ساعة من تجميع الأوراق.





وقال لطيف أن الطلاب الوافدين سيتم اعتبار الطالب الذى لن يتمكن من الحضور مُتخلفا لعُذر مقبول ويحتفظ بدرجاته كاملة، كما لفت إلى أنه سيتم تأجيل اختبارات المواد التكميلية، وتأجيل امتحانات الدراسات العليا للوافدين وإجراء الامتحانات فى وقت لاحقعلى ألا يتم احتساب فترة التأجيل.





جاء ذلك خلال كلمته خلال إجتماع لجنة التعليم برئاسة النائبة ماجدة بكري وكيلة اللجنة، لمناقشة خطة خطة وزارة التعليم العالي الخاصة بامتحانات نهاية العام الجامعي 2019/ 2020 وخطتها الدراسية للعام الجامعي 2020/ 2021.





يذكر أن امتحانات السنوات النهائية للجامعات ستبدأ فى الجامعات بدءً من 1 يوليو المقبل، وذلك على حسب استعداد كل جامعة وكلية لإجراء عملية الامتحانات، مؤكدا على التزام الجامعات بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية كل المشاركين فى عملية الامتحانات من خطر الإصابة.