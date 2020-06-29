في عيد ميلادها .. نوال الزغبي تنشر رسالة غامضة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقولة حملت رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالتزامن مع عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الـ ٢٩ من شهر يونيو.





وغردت نوال الزغبي قائلة: "البعض يريد منك ولا يريدك انت، والبعض يريدك انت ولا يريد منك، أشخاص يحبونك وقت الفراغ، وأشخاص يتفرغون لمحبتك".



يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة. طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.







