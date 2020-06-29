AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر يوضح ما يجب وما يستحيل في حَقِّ النبي محمد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:11 م
الأزهر
الأزهر
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه وَجَبَ لسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الاتصافُ بكل كمال بشريّ يليق بجنابه النَّبويّ؛ فهو الكامِل المُكمَّل، البَدْر المُجمَّل، كما وَجَبَ لَه ما قد وَجَبَ لإخوانه النَّبيين مِن قَبْلِه مِن الصِّدق، والأمانة، والتَّبليغ، والفَطَانَة، وكمال العقل، والذَّكاء، والسَّلامة من كل ما ينفِّر في النَّسب، والخَلْق، والخُلق.

وأضاف «المركز» عبر صفحته بـ«فيسبوك»: واستحَالَ عليه أضداد هذه الصِّفات من الكذب، والخِيانة، والكِتْمَان، والبَلَادَة، والجُنون، وفظاظة الطَّبع، وعيوب الخِلْقَة المُنفِّرة، ودناءة أَبٍ، وخَنَا أُمٍّ، وكلِّ نقص بشريٍّ في الأخلاق أو الصِّفات.

وتابع: «حَفِظَ اللهُ ظاهرَه وباطنَه من الاتصاف بالقَبَائح والمناقِص، ونزَّهه عن إنشاء الشِّعر، وبَغَّض إليه عادات الجاهليَّة، وعَصَمَه من مُقَارَفَة الآثم والمعاصي؛ فلم يسجد لصنمٍ قطُّ، ولم يشرب خمرًا قطُّ، ولم يتلبس قطُّ بمنهيٍّ عنه نهيَ تحريمٍ أو كراهةٍ».

اقرأ أيضًا: 



تاريخ ومكان وفاة النبي
تُوفّي سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأوّل، في العام الحادي عشر للهجرة، أي ما يوافق العام 633 ميلادي من شهر، وكان له -صلّى الله عليه وسلّم- من العُمر ثلاثة وستون عامًا، وقد خُلِّد موته علامةً من أشراط الساعة، ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاريّ عن عوف بن مالك الأشجعيّ أنّه قال: «أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ وهو في قُبَّةٍ مِن أَدَمٍ، فَقالَ: اعْدُدْ سِتًّا بيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي...»، وكانت وفاة النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في المدينة المنورة، في حُجرة السيدة عائشة -رضي الله عنها-، بل جاء بالخبر الصحيح أنّه قُبض -عليه الصلاة والسلام- ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها.



وواصل: وجَازَ اتصافُه -صلى الله عليه وسلم- بسائر الأعراض البَشَريَّة التي لا تُؤدي إلى نقصٍ في مرتبته البَّهيَّة، أو إخلالٍ بمقاماته العَلِيَّة، كالأكل، والشُّرب، والنِّكاح، والنِّسيان بعد التَّبليغ أو فيما لم يُؤمر بتبليغه، والنَّوم؛ إلا أنه تنام عَينُه ولا ينام قلبُه -صلى الله عليه وسلم-.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذكرى وفاته ..أبرز وصايا النبي عليه الصلاة والسلام

كيف مات النبي.. ومكان وطريقة دفنه

لماذا استمرت صلاة الجنازة على النبي محمد 36 ساعة متواصلة؟

لحظات احتضار النبي محمد.. 6 كلمات ودع بها الدنيا وكررها 3 مرات

وفاة الرسول محمد.. الساعات الأخيرة في حياة النبي

وصايا النبي قبل موته.. أهم 5 وصايا في ساعاته الأخيرة

ترشيحاتنا

نشرة الحوادث.. حكاية اغتصاب طفلة فيصل.. حنين حسام للمحكمة: أنا نجمة مشهورة وفيديوهاتي كلها بريئة

الصحة العالمية: فيروس كورونا أبعد ما يكون عن نهايته

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي

فى صفقة تبادلية .. صديق محمد صلاح المقرب مهدد بالرحيل عن ليفربول

اشتهر بقيادته لها بطريقة كوميدية.. الإهمال يحول سيارة عبد السلام النابلسي إلى قطعة خردة فى سط البلد

بعد اغتصابها وإذابة جثتها بـ"بوتاس".. ننشر صورة الطفلة ضحية عشيق والدتها في فيصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي