الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الإيرانية" أن إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أنها ستتعرض "لضربة قوية جداً" من قبل الولايات المتحدة إذا لقي المزيد من المتظاهرين حتفهم خلال المظاهرات التي دخلت أسبوعها الثاني.

وتابع: "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أن الولايات المتحدة ستضربهم بقوة شديدة"، هذا ما قاله ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة.

بدأت الاحتجاجات، التي اندلعت بسبب أزمة غلاء المعيشة، بإضراب أصحاب المتاجر في طهران في 28 ديسمبر.



