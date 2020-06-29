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خبير: المشروعات الجديدة تقدم حلولا جذرية لأزمات المواطن

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:25 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لا تنفصل عن المشروعات التي تتم في إطار البحث عن حلول جذرية للأزمات المواطن المصري وجزء من خطة التنمية المستدامة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، إن تنمية شبكة الطرق لها مقومات حتى تكون قاطرة تنمية لباقي المرافق فالطرق محور رئيسي في التنمية المستدامة.

وتابع أن تعليق الرئيس على صور المناطق التي تم تطويرها حتى يتم توضيح الفارق بين ما كان وما تم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي -صباح اليوم الاثنين- مجموعة من المشروعات القومية الخاصة بتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطرريك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
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