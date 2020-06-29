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رياضة

نادي أسوان يبدأ تدريبات الفريق بالكرة الجديدة وشعاره

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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رباب الهواري
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى اسوان بقيادة أحمد كشرى معسكره بالمركز الاولمبى بالمعادى و بعد اجراء المسحة الثانية وذلك استعدادا لاستئناف وعودة الدورى الممتاز . 


وظهر بمعسكر الفريق خلال التدريبات الجماعية للفريق الكرة الجديدة و التى تظهر لأول مرة و التى تحمل شعار نادى اسوان الرياضى .


وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ،وجميع أفراد الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى لإجراء المسحة للكشف عن كورونا، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، استعدادا لاستئناف الدورى ، وأسفرت نتائج المسحة الأولى لنادي أسوان عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزل اللاعب والتعامل معه طبقا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع .
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