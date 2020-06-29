نادي أسوان يبدأ تدريبات الفريق بالكرة الجديدة وشعاره

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى اسوان بقيادة أحمد كشرى معسكره بالمركز الاولمبى بالمعادى و بعد اجراء المسحة الثانية وذلك استعدادا لاستئناف وعودة الدورى الممتاز .
وظهر بمعسكر الفريق خلال التدريبات الجماعية للفريق الكرة الجديدة و التى تظهر لأول مرة و التى تحمل شعار نادى اسوان الرياضى .
وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ،وجميع أفراد الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى لإجراء المسحة للكشف عن كورونا، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، استعدادا لاستئناف الدورى ، وأسفرت نتائج المسحة الأولى لنادي أسوان عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزل اللاعب والتعامل معه طبقا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع .