نادي أسوان يبدأ تدريبات الفريق بالكرة الجديدة وشعاره





وظهر بمعسكر الفريق خلال التدريبات الجماعية للفريق الكرة الجديدة و التى تظهر لأول مرة و التى تحمل شعار نادى اسوان الرياضى .











وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ،وجميع أفراد الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى لإجراء المسحة للكشف عن كورونا، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، استعدادا لاستئناف الدورى ، وأسفرت نتائج المسحة الأولى لنادي أسوان عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزل اللاعب والتعامل معه طبقا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع .